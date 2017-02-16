فينغر بعد خماسية بايرن: لا أعذار لدي

لم يبحث أرسين فينغر مدرب أرسنال عن أعذار بعد هزيمة فريقه المذلة 5-1 أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.



ويبدو أرسنال في طريقه لوداع موسمه الأوروبي في الدور الأول لخروج المغلوب للمرة السابعة على التوالي ويتزايد الضغط على فينغر جراء ذلك.



وقال المدرب الفرنسي للصحفيين: لا أبحث عن أعذار. بالطبع هي صدمة أن نخسر بهذه الطريقة. فعلنا كل شيء خطأ والهدف الخامس يوضح ذلك.



ويتولى فينغر تدريب أرسنال منذ 1996 لكنه لم يفز بالدوري الانجليزي الممتاز منذ 2004 والابتعاد بعشر نقاط عن تشيلسي المتصدر يزيد من صعوبة تحقيق هذا الإنجاز هذا الموسم.



وقال فينغر: في هذه المباريات أنت بحاجة للتركيز لمدة 90 دقيقة. شعرت أن الهدف الثالث كان قاتلا للاعبي فريقي وبعد ذلك لم يكن لنا رد فعل.



وردا على سؤال عن مدى تأثير الهزيمة عليه قال فينغر: لا اعتقد أن شعوري الآن هو الأهم.. لكني بالطبع أشعر بالإحباط.



وطالبت مجموعة من لاعبي أرسنال السابقين برحيل المدرب الفرنسي المخضرم عن النادي اللندني.



وقال مارتن كيون الذي كان أحد أفراد فريق فينغر الذي فاز بلقب الدوري موسم 2003-2004 بدون هزيمة لشبكة بي.تي الرياضية: يبدو أنه مجروح. أشعر بحاجة لحمايته من نفسه. وأتبع: هذا هو العام 20 له هنا، قدم أشياء مذهلة للفريق. هذه أسوأ فترة له. هذا يجعل التغيير المحتمل بنهاية الموسم الحالي حتميا في الوقت الراهن.



وأضاف المدافع السابق لانجلترا: أعتقد أنه هو من سيتخذ هذا القرار. هذا القرار يجب أن يتخذ الليلة.



وتعافى أرسنال من تأخره بهدف مبكر لينهي الشوط الأول بالتعادل 1-1 قبل أن يخرج المدافع لوران كوسيلني بسبب الإصابة في بداية الشوط الثاني.



وقال فينغر "من الصعب شرح ما حدث. شعرت أننا حصلنا على فرصتين للتسجيل في الشوط الأول، شعرت أننا لم نكن محظوظين بالهدف الثاني. الحكم منحنا ركلة ركنية في البداية.. ثم اهتزت شباكنا بالهدف الثاني ثم... خسرنا كوسيلني. وانهار الفريق.