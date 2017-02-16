مدرب نابولي: من الطبيعي أن نخسر أمام أفضل فريق في العالم

أعرب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي لكرة القدم عن حزنه وأسفه للخسارة التي مني بها فريقه أمام ريال مدريد خلال مباراتهما في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وخسر نابولي 1 - 3 أمام الريال مساء الأربعاء في العاصمة مدريد، وسيلتقي الفريقان إيابا بعد ثلاثة أسابيع في مدينة نابولي.

وقال ساري : قدم ريال مدريد أفضل مباراة له منذ ثلاثة شهور ولم نقدم نحن أفضل مستوياتنا. إذا قدمنا مستوانا العالي لن يكون الفارق كبيرا مع الريال يمكن أن نخسر لكننا نستطيع تقديم أداء جيد.

ويرى ساري أن السبب في الهزيمة خلال هذه المباراة كان كثرة التمريرات المقطوعة من لاعبيه. وأوضح : فقدنا الكثير من الكرات ، وهذه الكرات المقطوعة تمثل مشكلة حقيقية في مواجهة فريق يمتلك هؤلاء المهاجمين الذين يتألقون في صفوف ريال مدريد. كما قدم الريال مباراة جيدة. لا نرتكب عادة هذا الكم الهائل من الأخطاء-.

وأشار ساري إلى المستوى الرائع للريال حامل لقب البطولة. وقال : نواجه فريقا رائعا ، هو الأفضل في العالم. أشعر بأننا ارتكبنا كما من الأخطاء أكثر من المعتاد لأن المباراة كانت مختلفة.

وأوضح ساري بأن هذه المباراة تجربة جيدة وخبرة رائعة لفريقه. وقال : من الطبيعي أن تعاني في مثل هذه المباريات على ملعب المنافس. ولكن الحقيقة أيضا أنه بهذه المباريات فقط ، يمكن للفريق أن يطور مستواه.

وقال ساري إنها المباراة الأولى التي يخسرها نابولي منذ أربعة شهور. وأوضح : هناك مباراة إياب. ليست لدينا فرص جيدة للتأهل ولكن الفرصة ما زالت موجودة.

وأضاف : مباراة الغياب ستكون عصيبة للغاية. أعلم أن دعم الجماهير سيكون في غاية القوة. ستكون مباراة صعبة للغاية على كل من الفريقين.