رباط الإيطالي فلورينزي ينقطع مرة أخرى

تعرض روما الإيطالي إلى ضربة قاسية لأنه سيفتقد خدمات الدولي اليساندرو فلورينزي حتى نهاية الموسم بسبب اصابة في ركبته، بحسب ما أعلن نادي العاصمة.

ولم ينعم فلورينزي (25 عاما) الذي بإمكانه اللعب في مركز الظهير أو وسط الملعب، بعودته إلى تمارين فريقه بعد تعافيه من تمزق في الرباط الصليبي لركبته في أكتوبر، إذ تعرض لتمزق في الرباط ذاته هذا الأسبوع بحسب ما أكد روما الجمعة.

واوضح النادي في بيان أن أليساندرو خضع لجراحة ترميمية يوم الجمعة أكدت تمزق الرباط الذي سبق أن تمزق قبل أشهر.

وقال النادي الذي يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم أن فترة التعافي تقدر بخمسة أشهر.

ويعني هذا الغياب عمليا انتهاء موسم اللاعب الدولي المولود في العاصمة والذي غالبا ما يرتدي شارة قائد الفريق في حال لم يكن فرانشيسكو توتي أو دانييلي دي روسي في أرضية الملعب.

وخاض فلورينزي 24 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي أما مع روما فاقتصرت مشاركاته هذا الموسم على اربع مباريات فقط.