غوارديولا: جيسوس قد يغيب حتى الموسم القادم

قال بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إن البرازيلي جابرييل خيسوس مهاجم الفريق خضع لعملية جراحية في قدمه المكسورة.

وخضع جيسوس للعملية الجراحية في برشلونة بعدما أصيب بكسر في عظم مشط قدمه اليمنى خلال المباراة التي فاز بها فريقه على بورنموث 2 – صفر، وبات من المستبعد أن يشارك خلال ما تبقى من الموسم الجاري.

وأضاف غوارديولا في مؤتمر صحفي :الليلة الماضي، خضع خيسوس للعملية الجراحية وكانت جيدة. والآن، المهم هو أن يتعافى بشكل جيد وسيعود عندما يكون جاهزا، بنهاية الموسم الجاري أو في الموسم المقبل.

وتابع : الناس تقول أنه يمكن أن يغيب لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وسجل المهاجم البرازيلي الدولي ثلاثة أهداف في خمس مباريات شارك بها مع مانشستر سيتي منذ إنضمامه للفريق الشهر الماضي قادما من فريق بالميراس.