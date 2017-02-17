فريق هاوٍ يأمل بتحقيق المعجزة أمام نجوم أرسنال

يواجه فريق ساتون يونايتد من جنوب لندن جاره الشمالي أرسنال في سابقة تاريخية ضمن مباريات دور الستة عشر في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهذه أول مرة يصل فيها ساتون يونايتد الهاوي إلى الدور الخامس من المسابقة.

نادي ساتون يونايتد يدون اسمه في سجل كأس الاتحاد الإنجليزي ببلوغ لاعبيه دور الستة عشر لأقدم مسابقة كروية في العالم. اللاعبون الهواة الذين يعملون معظمهم في قطاع البناء والخدمات في اختبار أصعب من عقبة ليدز يونايتد الماضية حين يواجهون محترفي أرسنال العملاق. مشوارهم الكروي هذا يعد بمثابة حلم لا يريدون الاستيقاظ منه لمقارعة كبار أندية الدوري الممتاز.

حارس المرمى روس وارنر اعتبر أن هذا أكبر إنجاز حققه في مشواره الرياضي ويتطلع بشدة إلى يوم مواجهة فريقه السابق أرسنال، فيما يضيف زميله جيمي كوليزي لاعب الوسط أنهم يعرفون مدى صعوبة اللعب في ساتون لكن سجل نتائجه الجيد على أرضه ربما يمنحهم بصيصاً من الأمل.

ملعب ساتون بمرافقه المتواضعة يتسع لخمسة آلاف متفرج، وسيحتضن هذه الملحمة الكروية لعلها تنسج فيها قصة نجاح جديدة يتطلع إليها أصحاب الأرض المغمورين، بينما يشير بروس إيليوت، رئيس نادي ساتون يونايتد إلى أن الفريق قد يحصل على مليون جنيه إسترليني من مشاركته الحالية في مسابقة الكأس المحلية.