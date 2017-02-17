فينغر يلمح إلى ترك أرسنال وتدريب فريق آخر

كشف آرسين فينغر المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أن كل الاحتمالات قائمة بشأن مستقبله مع النادي لكنه أكد استمراره في العمل كمدرب ولم يستبعد الانتقال لتدريب فريق آخر في الموسم المقبل.

وأثيرت التكهنات بشكل كبير حول مستقبل فينغر بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 1 - 5 مساء الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا ، حيث تزايدت الضغوط على المدرب الفرنسي.

ومع ذلك بدا فينغر متماسكا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن المباراة المقررة أمام ساتون يونايتد مساء الاثنين في دور الستة عشر من بطولة كاس الاتحاد الإنجليزي.

وعن الانتقادات التي طالته والحديث حول مستقبله ، قال فينغر: أعرف أن الإعلام يحب هذا النوع من المؤتمرات الصحفية. ولكن المهم الآن هو التركيز على المباراة المقبلة.. يمكننا تحليل ما حدث بموضوعية وبحث ما يمكننا تقديمه.. الآن علينا إعادة الثقة للفريق.. وبحث الطريقة التي يفترض علينا الرد بها.

وأضاف: اعتدت على هذه الأقاويل ، فأنا هنا منذ 20 عاما.. أنا في منصب عام ويجب أن أتقبل هذه الأمور. فالجميع لديهم الحق في إبداء أراءهم ، وأتبع بشأن موعد حسم مستقبله: إذا قلت في مارس أو أبريل ، فهذا لأنني لا أعرف حقا. لا أريد التعليق بهذا الشأن. مستقبلي ليس مهما وإنما المهم هو الفريق ونادي أرسنال.

وزاد: علينا التركيز على المشكلات الحقيقية وعلى الطريقة التي يؤدي بها الفريق وليس مستقبلي.. ولكن أيا كان ما سيحدث ، سأستمر في عملي كمدرب خلال الموسم المقبل ، سواء كان هنا أو مع فريق آخر.

وأردف: كانت لدي العديد من الفرص للتدريب بفرق أخرى ولكن اهتمامي كان منصبا على هذا النادي ومستقبله. من المهم أن يظل (الفريق) بأيد أمينة.