هاتريك إبراهيموفيتش يقرب يونايتد من التأهل الأوروبي

وضع مانشستر يونايتد الإنجليزي وروما الإيطالي أكثر من قدم في دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم عقب فوزهما على سانت إيتيان الفرنسي وفياريال الإسباني ضمن ذهاب دور الـ32 للمسابقة مساء الخميس.

وعلى ملعب (أولد ترافورد)، قاد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش فريقه مانشستر يونايتد الانجليزي للفوز على ضيفه سانت إيتيان الفرنسي 3 - صفر.

وأحرز إبراهيموفيتش أهداف الفريق الانجليزي الثلاث في الدقائق 15 و75 و88 من ركلة جزاء.

وافتتح إيمرسون التسجيل للفريق الإيطالي في الدقيقة 32، قبل أن يرتدي المهاجم البوسني إيدين دزيكو ثوب الإجادة بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 65 و79 و86، لتصبح مهمة روما سهلة للغاية في الصعود للدور المقبل في لقاء الإياب الذي سيقام بملعبه يوم الخميس المقبل.

واقتنص شالكه الألماني فوزا ثمينا 3 - صفر من مضيفه باوك اليوناني، كما تغلب اندرلخت البلجيكي 2 - صفر على ضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي، وأتلتيك بلباو الأسباني على ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي 3 - 2، وبشكتاش التركي على مضيفه هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي 3 - 1، وخيم التعادل السلبي على لقاء ليجيا وارسو البولندي مع ضيفه أياكس أمستردام الهولندي.

وباتت أندية ليون الفرنسي وفيورنتينا الإيطالي وشاختار دونتسيك الأوكراني وكوبنهاجن الدنماركي على مشارف الصعود لدور الـ16 للمسابقة أيضا.

وفازت الفرق الأربعة خارج ملعبها في وقت سابق من يوم الخميس، لتصبح قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور المقبل.

وتغلب ليون على ألكمار الهولندي 4 - 1، وفيورنتينا على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 1 - صفر، وشاختار دونتسيك على سيلتا فيغو الأسباني بالنتيجة ذاتها، وكوبنهاجن على لودوغوريتس رازاجراد البلغاري 2 -1.

واقترب روستوف الروسي من الصعود أيضا لدور الستة عشر عقب فوزه الكبير 4 - صفر على ضيفه سبارتا براغ التشيكي، فيما انتزع جينك البلجيكي تعادلا بطعم الفوز 2 - 2 من مضيفه أسترا جيورجيو الروماني.

وفاز كراسنودار الروسي على ضيفه فناربخشه التركي 1 - صفر، وجينت البلجيكي على ضيفه توتنهام هوتسبير بنفس النتيجة، وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء أولمبياكوس اليوناني مع عثمانلي سبور التركي.