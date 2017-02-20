الرئيس والقائد يدعمان إنريكي ضد صيحات الاستهجان

أعرب جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة والقائد أندريس إنييستا عن دعمهما الكامل للمدرب لويس إنريكي الذي يعاني من ضغوط وتعرض لصيحات استهجان من الجماهير بعد فوز بشق الانفس 2-1 على ملعبه بدوري الدرجة الاولى الإسباني لكرة القدم يوم الاحد.



وقاد انريكي برشلونة للفوز بثمانية ألقاب منذ 2014 لكن الهزيمة الساحقة 4-صفر في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي امام باريس سان جيرمان كانت الاسوأ له على مدار مسيرته التدريبية.



وفي ظل تكهنات بشأن احتمالية عدم توقيع المدرب على عقد جديد فور انتهاء عقده الحالي الصيف المقبل عبر بارتوميو عن دعمه الكامل للويس إنريكي.



وأبلغ الرئيس الصحفيين: لويس إنريكي هو المدرب الذي نريده. أبلي بلاء حسنا ونحن سعداء بعمله. ليس هناك خطة بديلة. لا تزال الأولوية هي لاستمرار لويس، فلنتذكر أننا بلغنا نهائي بطولة واحدة ويتبقى جزء كبير من الموسم وأمور يتعين علينا تطويرها.



وتأهل برشلونة لنهائي كأس ملك اسبانيا المقررة في اواخر مايو ويحتل المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد المتصدر الذي تتبقى له مباراتان مؤجلتان.



واحتاج برشلونة لهدف من ركلة جزاء للأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 90 ليحسم الانتصار على ليجانيس المتعثر.



وأقر إنييستا بأن بطل الدوري الاسباني اهتز بفعل الهزيمة القاسية أمام سان جيرمان لكنه عبر عن مساندته للمدرب والفريق في سعيه لاستعادة نغمة الانتصارات.



وأبلغ إنييستاالصحفيين: لم نفقد الثقة في أنفسنا أو في المدرب، إنها كانت مباراة للنسيان وسنعبر هذا الموقف. وتابع اللاعب الدولي الإسباني : كنا نعلم انها ستكون مباراة صعبة بعد الذي حدث في باريس. نحن بشر ومثل هذه الأشياء تؤثر علينا.