المحكمة العليا تعيد محاكمة برشلونة ونيمار بتهمة الاحتيال

ستتم محاكمة نيمار إضافة إلى فريقي برشلونة وسانتوس بتهم الاحتيال والفساد في صفقة انتقال المهاجم من النادي البرازيلي لحامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما رفضت المحكمة العليا الإسبانية استئنافا تقدموا به.



ورفضت المحكمة كذلك طعنا من نادين جونكالفيز والدة نيمار وشركة العائلة ان اند ان.



وذكرت المحكمة العليا التي لا يمكن الطعن على قراراتها في بيان : خسر سانتوس وبرشلونة ونيمار ووالدته نادين جونكالفيز استئنافاتهم لاسقاط تهم الاحتيال والفساد الموجهة لهم.





وتم فتح القضية في ضوء شكوى من مجوعة دي.اي.اس البرازيلية للاستثمار والتي كانت تمتلك جزءا من حقوق انتقال نيمار وتزعم أنها تلقت أموالا أقل من حصتها عندما انتقل نيمار إلى برشلونة قادما من سانتوس في 2013.



وأجريت تحقيقات في اسبانيا والبرازيل لتحديد ما إذا كان الناديان قد أخفيا القيمة الحقيقية للصفقة.