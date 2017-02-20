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ريال سوسيداد يمدد عقد مدربه إيزيبيو حتى 2019

المصدر: مدريد - د ب أ
سوسيداد يحتل المركز الخامس في الدوري حالياً
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أعلن ريال سوسيداد الإسباني يوم الإثنين تجديد عقد مدربه ايزيبيو ساكريستان حتى 2019، بعدما ارتبط لاعب برشلونة السابق بالعودة إلى ناديه لخلافة لويس إنريكي نهاية الموسم.

وكان العقد الأصلي لساكريستان (52 عاماً) ينتهي الصيف المقبل لكن سوسيداد قرر تجديد العقد لعامين إضافيين.

وتولى ساكريستان تدريب سوسيداد في شهر نوفمبر 2015 خلفا لديفيد مويز مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

وحقق ساكريستان مسيرة جيدة مع سوسيداد في الموسم الماضي حيث أنهى به الموسم في المركز التاسع بعدما كان يحتل المركز السادس عشر.

وتواصلت رحلة نجاح ساكريستان مع الفريق هذا الموسم حيث يحتل المركز الخامس حاليا.

كلمات دالّة

#إيزيبيو, #ريال سوسيداد, #برشلونة, #لويس إنريكي

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