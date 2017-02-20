غابيغول يقدم وجبات برازيلية عقب تسجيل هدفه الأول

اضطر المهاجم البرازيلي غابرييل باربوسا - الملقب باسم "غابيغول" - الانتظار حتى تأتي الفرصة المناسبة بعدما عانى في ترك بصمة مع إنتر منذ انضمامه مقابل 30 مليون يورو في بداية الموسم الجاري.



وكسر اللاعب النحس أخيرا وسجل هدف الفوز 1-صفر على بولونيا يوم الأحد قبل أن يؤكد أنه لم يشك أبدا في قدرته على هز الشباك في الدوري الإيطالي.



وسجل المهاجم البالغ عمره 20 عاما هدف الانتصار بعد سبع دقائق من المشاركة كبديل قبل أن يحتفل بشكل حماسي بعدما عانى من إحباط كبير منذ انتقاله من سانتوس في أغسطس الماضي.



وقال غابيجول : أنا سعيد من أجل هذه اللحظة وسعيد بهدفي الأول وما يزيد سعادتي أنه منحنا الانتصار. انتظرت هذه اللحظة.



وأضاف للصحفيين: عملت بجدية لأني كنت أعرف أني سأسجل في واحدة من المرات. هذه اللحظة لم تفارق ذهني أبدا.



وقبل مباراة بولونيا كان جابيجول قد خاض 50 دقيقة فقط مع إنترعلى مدار خمس مباريات بالدوري لكن رغم أهمية الهدف للاعب فإنه سيدفع ثمنا لذلك أيضا.



وكشف ستيفانو بيولي مدرب إنتر أن اللاعب وعد بمنح زملائه وجبات على الطريقة البرازيلية عندما يهز الشباك.



وقال غابيغول: منذ قدومي إلى هنا عملت بجدية واحترافية. لا أزال أبحث عن مكاني لكني أعرف كيف يمكنني مساعدة إنتر.



وفي ظل اللعب سابقا مع سانتوس - الفريق السابق للأسطورة بيليه وروبينيو ونيمار - فإن غابيغول اعتاد الدخول في مقارنات متكررة مع ظهور أي مهاجم شاب واعد.



وبعدما هز غابيغول الشباك لأول مرة أمام بولونيا - تماما كما فعل مواطنه رونالدو مع إنتر في 1997 - فإنه قد يجد نفسه يسير على خطى هداف برازيلي آخر.



وقال غابيغول عن المقارنة مع مواطنه الفائز بكأس العالم مرتين: جئت لكتابة التاريخ ولم أستسلم أبدا. دعونا تكون هذه بداية قصة جديدة.