أشبيلية يدخل مرحلة جديدة في تاريخه مع سامباولي

المصدر: أشبيلية - د ب أ

اعتاد أشبيلية بيع بعض نجومه مع نهاية كل موسم على مدار السنوات الماضية ، كما اعتاد على العودة بقوة في كل موسم لينافس بشكل جيد حتى توج بلقب الدوري الأوروبي في كل من المواسم الثلاثة الماضية على التوالي.

ولكن الفريق الأندلسي يتطلع الآن لآفاق جديدة في مشاركاته الأوروبية حيث يسعى بقيادة مديره الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي غلى بلوغ دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقدم أشبيلية في الموسم الحالي أفضل أداء ونتائج في تاريخه بالنصف الأول من الموسم على مدار مشاركاته في بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم.

والآن يمتلك أشبيلية فرصة جيدة للتقدم إلى الأدوار النهائية في دوري الأبطال بعدما حجز مكانه في الأدوار الفاصلة عن جدارة من خلال مسيرته الجيدة في دور المجموعات.

ويلتقي أشبيلية غدا الأربعاء فريق ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر للبطولة.

وتبدو معنويات أشبيلية عالية قبل مباراة الأربعاء على ملعبه في ستاد سانشيز بيزخوان.

وكانت حالة من التفاؤل الحذر سيطرت على اشبيلية لدى إجراء قرعة هذا الدور والتي أوقعت الفريق في مواجهة ليستر كما تزايد هذا التفاؤل الحذر بعد سقوط ليستر بقيادة مديره الفني الإيطالي كلاوديو رانييري أمام ميلوال (من دوري الدرجة الثالثة) في كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع.

وتغلب أشبيلية على إيبار يوم السبت ليحافظ على فارق التقاط الثلاث التي تفصله عن ريال مدريد متصدر الدوري الأسباني وإن تبقت مباراتان مؤجلتان للريال.

وقال سامباولي ، عن المواجهة مع ليستر: إنها مباراة كبيرة للغاية في تاريخ النادي.

وقاد المدرب أوناي إيمري فريق أشبيلية للفوز بلقب الدوري الأوروبي في المواسم الثلاثة الماضية على التوالي قبل رحيله لتدريب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولكن التأهل لدور الثمانية في دوري الأبطال (البطولة الأم للأندية بالقارة الأوروبية) سيكون له وضع مختلف.

وقال فيكتور فيتولو نجم أشبيلية ، وأحد أفضل لاعبي الفريق أداء هذا الموسم : على مدار السنوات القليلة الماضية ، تطور نادي أشبيلية بشكل كبير... قبل عشر سنوات ، لم نكن حتى في البطولة الأوروبية. ولكن نجاح الفريق في السنوات القليلة الماضي ساعد الفريق.

ورغم هذا الاستقرار الداخلي بالفريق ما زالت النظرة قائمة إلى أشبيلية على أنه نادي يبيع نجومه.

وفي نهاية الموسم الماضي ترك أشبيلية المدرب إيمري ينتقل لتدريب سان جيرمان الفرنسي كما انتقل هدافه كيفن جاميرو إلى أتلتيكو مدريد الأسباني.

وينتظر ان يكون فيتولو في الفترة المقبلة هدفا لبعض الأندية الأوروبية الكبيرة للتعاقد معه في نهاية الموسم الحالي.

ولكن فيتولو يرى أن عجلة الحياة والتطور في أشبيلية ستستمر مهما حدث. وقال فيتولو : مستوى الأندية الأخرى يتراجع عندما يبيعون لاعبيهم. ولكن الأمور في أشبيلية تسير دائما على ما يرام.

وأوضح : تعاقد أشبيلية مع لاعبين جدد كانوا مغمورين ولا يتمتعون بقيمة تسويقية كبيرة ولكنه حصل منهم على أفضل مستوياتهم.

كما اشتهر أشبيلية بقدرته على إعادة الحياة لمسيرة بعض اللاعبين مثل الفرنسي سمير نصري لاعب وسط مانشستر سيتي والذي حقق نجاحا هائلا منذ انتقاله لأشبيلية على سبيل الإعارة.

وأوضح فيتولو : اللاعبون الجيدون الذين لا يقدمون أفضل أداء لديهم لسبب ما يأتون إلى هنا والنادي يعلم كيف يحصل منهم على أفضل المستويات.

وأضاف : حدث هذا مع إيفر بانيجا وستيفن نزونزي. لا أعلم ما هو سر أشبيلية ولكن النادي يمنحهم الكثير من التأثير. يشعر اللاعبون بأهميتهم والاستحسان تجاههم والموهبة التي يمتلكونها.

وقدم سامباولي أداء جيدا مع الفريق في أول موسم له بأشبيلية لتردد بعض التقارير اسمه كمرشح لخلافة لويس إنريكي في تدريب برشلونة علما بأن أسلوبه التدريبي يختلف عن أوناي إيمري.

وقال فيتولو : أوناي أراد الفريق أن يهاجم ولكنه كان مهتما للغاية بالناحية الخططية ومع هذا الأسلوب لم تستقبل شباك الفريق العديد من الأهداف.

وأضاف: مع سامباولي الوضع مختلف تماماً. يريد سامباولي أن يسيطر الفريق على مجريات اللعب في كل مباراة بغض النظر عن هوية المنافس. ما يريده هو تسجيل العديد من الأهداف وجعل المشجعين يستمتعون بها.

ويخشى بعض أنصار أشبيلية من هذا الأسلوب في اللعب والذي يناسب ليستر حيث تتمثل مشاكل ليستر دائما في مواجهة الفرق التي تعتمد على الدفاع المكثف فيما نجح الفريق في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي من خلال استغلال اندفاع الفرق المختلفة في الهجوم أمامه ليستغل لاعبوه الهجمات المرتدة السريعة.

ويتفوق ليستر حاليا بفارق نقطة واحدة على فرق منطقة الهبوط في جدول الدوري الإنجليزي.