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أليغري يؤدب بونوتشي باستبعاده عن مباراة بورتو

المصدر: تورين - د ب أ
أليغري متحدثاً لبوفون وبونوتشي
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استبعد ماسيميليانو أليغري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي المدافع ليوناردو بونوتشي من مباراة فريقه أمام مضيفه بورتو البرتغالي يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بعد دخوله في خلاف معه خلال المباراة الأخيرة للفريق بالدوري المحلي.

وقال أليغري خلال المؤتمر الصحفي للمباراة : غدا سيجلس بونوتشي في المدرجات. بعدما رد اللاعب بشكل غاضب على ملاحظات مدربه خلال فوز يوفنتوس على باليرمو 4-1 يوم الجمعة الماضي ويعتقد بانه تعرض لغرامة مالية من النادي.

وأوضح أليغري : تصرفه لم يكن مقبولا، إنه يفهم ما حدث كونه لاعب ذكي ومهم بالنسبة ليوفنتوس.

وشارك بونوتشي يوم الجمعة في مباراته رقم 300 بقميص يوفنتوس في سابع موسم له مع الفريق.

كلمات دالّة

#أليغري, #يوفنتوس, #بونوتشي

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