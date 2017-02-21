أوراورا ريد يكتسح سيدني الأسترالي برباعية

المصدر: سيدني - د ب أ

استهل أوراورا ريد دايموندز الياباني مسيرته في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوز ساحق ومباغت 4 - صفر على مضيفه ويسترن سيدني الأسترالي يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي قبل أن يبدأ طوفان الأهداف اليابانية في الشوط الثاني.

وافتتح شنزو كوروكي التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة 56 ثم أضاف تاداناري لي وتومواكي ماكينو والبديل البرازيلي رافاييل سيلفا الأهداف الثلاثة الأخرى في الدقائق 58 و68 و86 .

وتصدر أوراورا الفائز بلقب البطولة عام 2007 المجموعة برصيد ثلاث نقاط فيما تذيل ويسترن سيدني الفائز باللقب عام 2014 المجموعة بلا رصيد من النقاط.