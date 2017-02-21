إيسكو يستعد للرحيل عن ريال مدريد

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية يوم الثلاثاء أن إيسكو لاعب وسط ريال مدريد مستعد للرحيل في الصيف المقبل بعد شعور متزايد بالاستياء من عدم اللعب بانتظام في التشكيلة الأساسية لحامل لقب بطولة أوروبا.



وقالت صحيفة ماركا إن إيسكو (24 عاما) غير سعيد بدوره مع ريال هذا الموسم وذكرت أن ممثلي اللاعب هم مصدر الخبر.



ودخل إيسكو التشكيلة الأساسية 11 مرة في 21 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم كما خاض مباراة واحدة كأساسي في دوري الأبطال.



وأكدت ماركا أن إيسكو غير سعيد أيضا بعرض ريال لتحسين مرتبه في إطار مفاوضات لتجديد تعاقده وأنه يريد الانتقال إلى الدوري الإنجليزي وأن مانشستر سيتي هو خياره الأول.



وسجل إيسكو هدفا حاسما في فوز ريال 3-1 على أوساسونا في 11 فبراير في الدوري قبل أن يخرج من تشكيلة ناديه الأساسية عندما فاز 3-1 على نابولي في دوري الأبطال يوم الأربعاء.



ويحتل إيسكو المركز 15 بين لاعبي ريال في عدد دقائق اللعب هذا الموسم ومن النادر أن يلعب كأساسي عندما تكون تشكيلة المدرب زين الدين زيدان مكتملة وخالية من الغيابات.



ورغم ذلك لعب إيسكو دورا مهما في الفوز 2-صفر على إسبانيول يوم السبت بعدما صنع الهدفين لألفارو موراتا وجاريث بيل لكن بعد المباراة لم يكن اللاعب واضحا بشأن البقاء مع النادي.



وخطف إيسكو الأضواء في موسمه الثاني مع ملقا عندما قاد الفريق لبلوغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا موسم 2012-2013.



وانضم لريال مقابل حوالي 30 مليون يورو في يوليو 2013 وأحرز لقب دوري أبطال أوروبا مرتين إضافة إلى لقب كأس الملك.



وفي أبريل الماضي قال مانويل بليغريني - مدرب إيسكو في ملقا - إن اللاعب كان على وشك العمل تحت قيادته في مانشستر سيتي قبل أن يختار الانتقال إلى العملاق ريال مدريد.