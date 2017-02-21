الإصابة تبعد البرازيلي آلان عن نابولي

أعلن نادي نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عبر موقعه على الانترنت اليوم الاثنين إن لاعب الوسط البرازيلي آلان سيغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع بعدما أصيب في العضلة الضامة خلال الفوز 3-1 على كييفو يوم الأحد.



وسيغيب آلان (26 عاما) عن مواجهة ريال مدريد في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا في السابع من مارس المقبل وروما في الدوري المحلي ويوفنتوس في الدور قبل النهائي بكأس إيطاليا.



ويحتل نابولي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الايطالي بفارق نقطتين خلف روما.