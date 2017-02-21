الاتحاد البرازيلي يقيل بطل الإنجاز التاريخي

كشفت وسائل إعلام أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أقال روجيريو ميكيل الذي فاز مع منتخب البلاد الأولمبي بذهبية دورة الألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو.

وشمل قرار الإقالة جميع أعضاء الجهاز الفني المعاون لميكيل، حسبما ذكرت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية.

وحلت البرازيل في المركز الخامس في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما، التي اختتمت منافساتها في 11 فبراير الجاري بالإكوادور، لتغيب عن مونديال كوريا الجنوبية، الذي يقام في الفترة ما بين شهري مايو ويونيو المقبلين.

ويمثل قارة أمريكا الجنوبية في مونديال الشباب بكوريا الجنوبية منتخبات أوروغواي، صاحبة لقب بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما، والإكوادور والأرجنتين. وقال ميكيل في بيان نشرته "أو جلوبو": رغم الانفصال غير المتوقع، سأخلد للراحة وأنا أعلم أنني قدمت أفضل ما لدي ولم أدخر جهدا.

وأضاف: سأستمر في المضي قدما سعيدا بالمشاركة في تحقيق حلم الكثير من البرازيلين وهذا ما يدفعني لاستكمال عملي.

وقاد ميكيل المنتخب البرازيلي مع النجم نيمار لاعب برشلونة الإسباني إلى التتويج لأول مرة في تاريخها بلقب أولمبي في كرة القدم للرجال، بعدما فازت في المباراة النهائية لأولمبياد ريو 2016 على المنتخب الألماني بركلات الترجيح بعدما سجل نيمار هدف الفوز.

وكان ميكيل قد تولي المهمة الفنية للفريق الأولمبي للبرازيل قبيل انطلاق الأولمبياد، في ظل الاحباط الكبير الذي كانت تعيشه الكرة البرازيلية عقب الإطاحة بكارلوس دونغا من منصب المدير الفني للمنتخب الأول إثر خروج الفريق المبكر من بطولة كوبا أمريكا المئوية.

وبعد أولمبياد ريو 2016، تقلد ميكيل منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل تحت 20 عاما، فيما تولى "تيتي" المهمة الفنية للفريق الأول.