بودولسكي يطالب بتدعيم المنتخب الألماني

المصدر: برلين - د ب أ

دافع المهاجم الألماني المخضرم لوكاس بودولسكي (31 عاماً) عن مواطنه يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم في مواجهة الانتقادات التي وجهت إليه في الآونة الأخيرة.

وأوضح بودولسكي في تصريحات إلى مجلة "11 فرويند" الألمانية الرياضية أن المنتخب الألماني (مانشافت) يحتاج إلى التدعيم.

وقال : حققنا النجاح في الماضي أيضا بفضل روح الفريق التي كانت رائعة وكانت الأجواء المحيطة بالفريق في غاية الروعة. مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يتفهم الانتقادات لقرارات لوف.

ويسدل بودولسكي الستار على مسيرته الدولية في مارس المقبل من خلال المباراة الودية للمنتخب الألماني أمام نظيره الإنجليزي حيث يودع من خلالها المانشافت.

وتوج بودولسكي مسيرته الدولية مع المانشافت بالمشاركة مع الفريق في الفوز بلقب بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل علما بأنه فاز مع الفريق من قبل بالمركز الثالث في مونديال 2006 بألمانيا.

وقال بودولسكي : لعبت في بعض البطولات الكبيرة ولكنني لم أر مثل هذا الحماس الذي أشاهده في ألمانيا.