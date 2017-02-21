جيرارد يقدم نصائحه لبطل الدوري ومنتخب إنجلترا من دبي

يمضى ستيفن جيرارد نجم ليفربول ومنتخب إنجلترا الأسبوع الحالي بعضاً من الوقت في دبي، عقب إعلانه اعتزال كرة القدم بشكل رسمي، تاركاً خلفه انجازات كبيرة حققها مع ليفربول طوال 17 عاماً ارتدى خلالها القميص الأحمر.

وأبدى جيرارد تفاؤله بالمنتخب الإنجليزي عقب تولي غاريث ساوثغيت مسؤولية التدريب، وقال في حديث إعلامي: يسعون اللاعبونإلى تعويض النتائج السلبية التي حققها في كأس أوروبا، ولدي ثقة بزملائي السابقين ويمكنهم تحقيق النتائج الإيجابية في كأس العالم.

وحول ليستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الذي يواجه خطر الهبوط، أجاب: بالنسبة لنادي ليستر سيتي عليه أن يتحسن حتى تستمر قصته في البريميير ليغ وما حدث الموسم الحالي من تراجع يؤكد بأننا لا يجب أن نعتمد على الماضي، ويجب علينا التطلع إلى المستقبل ايضا.