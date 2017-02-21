رابطة الدوري الألماني تعاقب أنشيلوتي بـ"أغراض خيرية"

قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونخ سيدفع خمسة آلاف يورو لأغراض خيرية بعد إشارة غير لائقة صدرت منه تجاه جماهير هيرتا برلين خلال التعادل 1-1 يوم السبت.



وارتكب أنشيلوتي تصرفه غير اللائق أثناء مغادرة الملعب بعد نهاية اللقاء وقال إنه فعل ذلك ردا على هجوم المشجعين ضده.



وسجل بايرن هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع وسط احتجاجات مشجعي هيرتا على عدد دقائق الوقت الإضافي.



وقالت الرابطة إنه بعد التحقيق في الواقعة ألزمت المدرب الايطالي بتخصيص هذا المبلغ لأغراض خيرية.