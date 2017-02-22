الاتحاد الأفريقي يطالب بـ10 مقاعد في كأس العالم

طلب رؤساء الاتحادات الافريقية لكرة القدم من الاتحاد الدولي (الفيفا) مضاعفة عدد مقاعد القارة بكأس العالم بعد اتخاذ قرار بزيادة عدد الفرق المشاركة بالبطولة الأهم في اللعبة.



وتريد أفريقيا الحصول على عشرة مقاعد على الأقل في كأس العالم بعدما وافق الفيفا على خطط رئيسه جياني إنفانتينو بزيادة عدد المشاركين إلى 48 فريقا بداية من نسخة 2026.



وقال داني جوردان رئيس اتحاد جنوب افريقيا للعبة يوم الأربعاء: كل الاتحادات تدعم فكرة زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم ونأمل في حصول افريقيا على عشرة مقاعد في المستقبل.



ويعني هذا زيادة العدد إلى الضعف إذ ستنافس القارة بخمسة فرق في نسخة روسيا العام المقبل وفي قطر 2022.



وتتطلع أوروبا لزيادة عدد ممثليها من 13 إلى 16 على الأقل ومن المتوقع زيادة عدد ممثلي آسيا إلى ثمانية أو تسعة فرق بينما تملك حاليا أربعة مقاعد ونصف المقعد.



كما يتوقع حصول أميركا الجنوبية - التي تضم عشر دول أعضاء بالفيفا - على ستة مقاعد بدلا من أربعة ونصف.





وبرز الحديث عن زيادة عدد فرق كأس العالم خلال قمة من ثلاثة أيام في جوهانسبرغ جمعت إنفانتينو برؤساء أكثر من 50 اتحادا قاريا في أفريقيا.



وجرت المناقشات خلف أبواب مغلقة لكن كشف مسؤولون بالفيفا لرويترز يوم الأربعاء أن إنفانتينو تحدث عن خطط زيادة عدد فرق كأس العالم وتطوير اللعبة بالدول الأعضاء.



وقال رئيس اتحاد مدغشقر الذي يستخدم اسما واحدا لتعريف نفسه (أحمد) وينافس عيسى حياتو على رئاسة الاتحاد الافريقي للعبة: هذه فكرة جيدة جدا وفرصة للاتحادات للتحدث بشكل مباشر أمام قيادات الفيفا عن قضاياها.



تأتي القمة قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات الاتحاد الافريقي للعبة والتي تعقد في أديس أبابا في 16 مارس المقبل.