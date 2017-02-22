غامبا أوساكا يواصل تفوق اليابانيين على الفرق الأسترالية

المصدر: سيدني - د ب أ

استهل غامبا أوساكا الياباني مسيرته في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوز كبير 3 -صفر على مضيفه أديليد يونايتد الأسترالي يوم الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة.



وكان أوراورا ريد دايموندز الياباني قد تغلب على ويسترن سيدني واندررز الأسترالي يوم الثلاثاء 4-0 في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.

وتصدر غامبا أوساكا المجموعة برصيد ثلاث نقاط انتظارا لنتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين فريقي جيغو يونايتد الكوري الجنوبي وجيانغسو سونينغ الصيني.

وأنهى غامبا الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما شون ناجاساوا وياسويوكي كونو في الدقيقتين 21 والأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني عزز الفريق انتصاره بهدف سجله ديلان ماكجوان لاعب أديليد عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 82 .