غريزمان يصبح الهداف التاريخي لأتليتكو في دوري الأبطال

أعرب الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الأسباني، عن شعوره بالفخر بالتفوق على لويس أراغونيس، الهداف التاريخي للنادي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن سجل هدفا في المباراة، التي فاز فيها فريقه يوم الثلاثاء بنتيجة 4 -2 على باير ليفركوزن الألماني في ذهاب دور الستة عشر من البطولة.

وقال المهاجم الفرنسي الذي سجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة، بعد أن تلقى تمريرة حاسمة من مواطنه كيفين غاميرو: أنا سعيد بأنني اصبحت جزءا من تاريخ أتلتيكو مدريد بهدفي هذا وأتمنى أن أستمر في صناعة التاريخ هنا.

وبهذا الهدف، رفع غريزمان رصيده من الأهداف مع أتلتيكو مدريد في البطولة الأوروبية إلى 13 هدفا بفارق هدف واحد عن أراغونيس صاحب الـ 12 هدفا.

وتحدث غريزمان عن المباراة وأكد أن أتلتيكو مدريد حقق هدفه فيها، وأضاف قائلا: كنا ندرك أنها ستكون مباراة صعبة، كنا نرغب في الفوز وقد حققنا هذا، لقد ضغطوا علينا وجعلوا الأمور أكثر صعوبة، ولكن تغييرات المدرب ساعدتنا في تحقيق الفوز باللقاء.

وأوضح نجم أتلتيكو مدريد أن التأهل لم يحسم بعد، رغم أن على ليفركوزن أن يسجل ثلاثة أهداف من أجل العبور إلى دور الثمانية، وقال العودة ستكون صعبة كما كان الحال هذا المساء، لدينا مباراة كبيرة لنلعبها أمام جماهيرنا.

وأثار غريزمان جدلا كبير خلال المباراة خلال تغيير جاميرو، حيث صرخ قائلا: لا، لا، إنه الأفضل.

وعلى جانب آخر، تحدث سيموني عن قرار تغيير اللاعب الفرنسي قائلا: كلما زاد غضب اللاعبين من التغييرات زادت سعادتي.

وأضاف: هدفي كان الدفع بعناصر جديدة تمتع بالنشاط، غاميرو وغريزمان يدركان هذا.

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالضيق من التحدث عن أن فريقه لم يكن ليستقبل هدفين في شباكه في مباراة واحدة قبل عامين، أجاب المدرب الأرجنتيني، قائلا: قبل 21 عاما كان من المستحيل أن يسجل أتلتيكو أربعة أهداف في مباراة خارج الديار في بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطرد قائلا: من الصعب عقد مقارنة بين العصور لأن الفرق مختلفة، لقد حققنا نتيجة جيدة في المباراة الأولى، ولكن التأهل لم يحسم بعد.