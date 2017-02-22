غوارديولا: الإيمان ساعدنا على قلب الطاولة في وجه موناكو

أكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه تمكن من العودة في مباراته أمام ضيفه موناكو الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لأنه لم يستسلم للهزيمة.

وقال غوارديولا عقب فوز مانشستر سيتي على موناكو 5 - 3، بعد أن تأخر في النتيجة مرتين خلال المباراة (2 - 1 و3 - 2): الدرس الكبير اليوم هو أننا لم نستسلم للهزيمة، لم نتخل عن إيماننا.

وأضاف المدرب الإسباني: التأهل لم يحسم بعد، لعبنا أمام فريق رائع وأنا سعيد للغاية لأننا قادرون على الصمود.

وأشار غوارديولا إلى أن قوة موناكو تعظم من مميزات فريقه، واستطرد قائلا: موناكو لديه تاريخ أعرق من تاريخنا في البطولة، يمتلك لاعبين يتمتعون بالسرعة ينطلقون في الهجوم بأعداد كبيرة.

ورغم التفوق، الذي حققه مانشستر سيتي في مباراة الذهاب، يدرك غوارديولا جيدا أن الهزيمة بهدفين نظيفين في مباراة العودة تطيح بفريقه من البطولة، ولهذا فهو يأمل بأن يلعب الفريق بطريقة هجومية في ذلك اللقاء.

واختتم غوارديولا قائلا: إنهم يلعبون بشكل هجومي وعلينا أن نكون أفضل في الناحية الدفاعية، سنذهب إلى موناكو من أجل تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، هذا هو هدفي، علينا أن نذهب إلى هناك لإحراز الأهداف، إذا لم نقم بهذا لن نتأهل.