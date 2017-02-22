غوانزو الصيني يكتسح فريق "المدربة" بسباعية

المصدر: بكين - د ب أ

استغل غوانزو إيفرغراند الصيني النقص العددي في صفوف ضيفه إيسترن من هونج كونج وحقق عليه فوزا كاسحا 7 - صفر يوم الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة بدور المجموعات والتي شهدت اليوم أيضا تعادل كاواساكي فرونتال الياباني مع سوون سامسونغ بلو وينغز الكوري الجنوبي 1 - 1 .

وتصدر إيفرغراند ، الفائز بلقب البطولة عامي 2013 و2015 ، المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفرق نقطتين أمام فرونتال وبلو وينجز.

وشهدت المباراة بين إيفرغراند وإيسترن الذي تدربه تشان يوين-تينغ، طرد اللاعبين وونج تزهو وونج تشي تشونج في الدقيقتين الثالثة و34.

وحسم إيفرغراند المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها ريكاردو غولارت ووانج شانغ يوان ولياو لي شينغ في الدقائق الرابعة من ضربة جزاء و22 و33 فيما أهدر زميلهم ألان ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 25 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف إيفرغراند أربعة أهداف سجلها لياو لي شينغ وألان وباولينيو ووانج شانغ يوان في الدقائق 47 و65 و82 و84 .

وفي المباراة الثانية بالمجموعة تعادل فرونتال الياباني مع بلو وينغز الكوري بهدف سجله يو كوباياشي في الدقيقة 11 مقابل هدف سجله شوغو تانيغوتشي لاعب فرونتال عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 23 .