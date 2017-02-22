غيغز: المدربون الأجانب حرموا المواطنين من إظهار قدراتهم

أكد رايان غيغز مساعد مدرب مانشستر يونايتد السابق وجود عدد مبالغ فيه من المدربين الأجانب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وهو ما يؤثر بالسلب على فرص المدربين البريطانيين.



وربطت تقارير بين إمكانية تعيين غيغز - الذي عمل كمدرب مؤقت ليونايتد في أربع مباريات عام 2014 - لقيادة سوانزي سيتي قبل أن يذهب المنصب للأمريكي بوب برادلي في أكتوبر الماضي.



وظهر اسم غيغز من جديد بعد رحيل برادلي قبل تعيين الإنجليزي بول كليمنت لقيادة سوانزي في يناير الماضي.



وقال جيجز لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) : لا أعتقد أنه يوجد عدد كاف في الوقت الحالي (من المدربين الأجانب).



وأكد أنه من المهم حصول المدربين البريطانيين على فرصة قائلا: هناك العديد من المدربين الأجانب الرائعين في الدوري الإنجليزي لكن يبقى هناك عدد كبير من المدربين البريطانيين الرائعين خارجه.



وهناك سبعة مدربين بريطانيين في 20 فريقا بالدوري الممتاز لكن أول سبعة فرق في الدوري كلها تلعب تحت قيادة الأجانب.



وقال جيجز: إذا لم تحصل على الفرصة لا تكون هناك فرصة لإثبات ما تستطيع فعله ومتابعة ما يمكن فعله بفريق موهوب.



وأضاف: كما قلت هناك مدربون أجانب رائعون لكني أفكر في التوازن وأن عدد الأجانب مبالغ فيه في الوقت الحالي وأعتقد بعدم حصول المدربين البريطانيين على الفرص.