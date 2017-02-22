مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد يقتربان من ربع النهائي

المصدر: مانشستر - د ب أ

قلب مانشستر سيتي الإنجليزي الطاولة على ضيفه موناكو الفرنسي وفاز عليه 5-3 يوم الثلاثاء في مباراة استثنائية ضمن ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولعب المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو دورا محوريا في صفوف سيتي حيث سجل الهدفين الثاني والثالث للفريق الإنجليزي كما صنع الهدف الخامس للفريق.

وتقمص المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو غارسيا دور البطولة في صفوف موناكو وسجل الهدفين الأول والثالث لكنه أهدر ضربة جزاء للفريق الفرنسي في الدقيقة 49.

وتقدم مانشستر بهدف عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة 26 ثم تعادل فالكاو لموناكو في الدقيقة 32 وتبعه كيليان مبابى بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وأهدر فالكاو ضربة جزاء لموناكو في الدقيقة 49 ثم رد أغويرو بهدف التعادل لسيتي في الدقيقة 59 ولكن بعد دقيقتين فقط أحرز فالكاو الهدف الثاني له والثالث للفريق الفرنسي .

وسجل اجويرو الهدف الثاني له والثالث لسيتي في الدقيقة 71 ثم تكفل المدافع جون ستونز بالهدف الرابع في الدقيقة 77.

وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة سجل الألماني ليروي ساني الهدف الخامس لمانشستر سيتي.

وفي المباراة الثانية، وضع أتلتيكو مدريد الأسباني أكثر من قدم في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا بفوزه الثمين 4-2 على مضيفه باير ليفركوزن الألماني.

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما ساول نيغويز والفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقتين 17 و25 .

وفي بداية الشوط الثاني ، جدد كريم بلعربي آمال ليفركوزن بتسجيل هدف للفريق في الدقيقة 48 ورد أتلتيكو بهدف سجله المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو من ضربة جزاء في الدقيقة 59 قبل أن يحرز ستيفان سافيتش لاعب أتلتيكو الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 67 عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

واختتم المهاجم المخضرم فيرناندو توريس التسجيل في المباراة بالهدف الرابع لأتلتيكو في الدقيقة 86 ليدنو أتلتيكو من دور الثمانية قبل مباراة الإياب على ملعبه.