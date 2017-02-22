مانشستر يونايتد يصعد إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

المصدر: مانشستر - د ب أ

صعد مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم عقب فوزه 1 - صفر على مضيفه سانت إتيان الفرنسي في إياب دور الـ32 للمسابقة يوم الأربعاء.

وأحرز هنريخ مخيتاريان هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة، 17 بعدما تابع تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى عن طريق زميله خوان ماتا.

واضطر مانشستر يونايتد للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63، عقب طرد لاعبه إيريك بايلي لحصوله على الإنذار الثاني.

وكان الفريق الإنجليزي قد فاز 3 - صفر، في مباراة الذهاب، التي جرت بملعب (أولد ترافورد) معقل يونايتد، يوم الخميس ، ليحجز بطاقة التأهل للدور المقبل عن جدارة واستحقاق.

وبلغ شالكه الألماني الدور ذاته رغم تعادله 1 - 1 مع ضيفه باوك سالونيك اليوناني.

وبادر أليساندرو شوبف بالتسجيل لشالكه في الدقيقة 23، قبل أن يحرز ماتا ناستاسيتش لاعب الفريق الألماني هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 25، مسجلا هدف التعادل لباوك.

واستفاد شالكه من فوزه خارج ملعبه 3 - صفر على نظيره اليوناني في لقاء الذهاب.

وصعد كراسنودار الروسي لنفس الدور، بعد انتزع تعادلا بطعم الفوز 1 - 1 من مضيفه فناربخشه التركي.

وأحرز فيدور سمولوف الهدف الأول في الدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل مارتن سكرتل لفناربخشه في الدقيقة 41

وكان كراسنودار قد فاز بهدف نظيف على ملعبه في مباراة الذهاب.