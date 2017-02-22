مدرب إيطاليا: سلوك بالوتيلي يمنعه من ارتداء قميص "الآزوري"

يرى غانبييرو فنتورا مدرب منتخب إيطاليا بأن ماريو بالوتيلي المهاجم المثير للجدل لم يظهر أي بوادر حقيقية تعكس رغبته بالعودة إلى "الآزوري" وذلك على خلفية طرده ثلاث مرات حتى الآن منذ انطلاق الدوري الفرنسي مع فريق نيس.

ويغيب المهاجم (26 عاما) عن المنتخب منذ إقصاء الأخير من الدور الأول لمونديال البرازيل 2014، حينما وجهت للاعب الغاني الأصل انتقادات تتهمه بعدم التزامه بما يكفي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه.

كما زادت الامور تعقيدا بالنسبة الى بالوتيلي بعد التجربة الفاشلة التي خاضها مع ليفربول الانجليزي والتي أدت إلى اعارته لفريقه السابق ميلان، من دون أن يتمكن من استعادة مستواه المعهود.

لكن عاد بالوتيلي بشكل أقوى هذا الموسم مع فريقه الجديد نيس، ما دفع فنتورا إلى التلميح لإمكانية استدعائه مجددا من أجل مساعدة المنتخب في مشوار التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، قبل أن يخرج مدرب إيطاليا بموقف مغاير بعدما رأى بأن مهاجم انتر ميلان ومانشستر سيتي السابق لم يتغير كثيرا وذلك إثر حصوله على بطاقة حمراء ثالثة هذا الموسم في مباراة فريقه مع لوريان (1-صفر) خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال فنتورا الذي استلم مهمة الاشراف على المنتخب خلفا لأنتونيو كونتي بعد نهائيات كأس أوروبا الصيف الماضي: يجب أن نلتقي وجها لوجه، لكن حتى حينها لا يمكن القول بأني رأيت إشارات إيجابية.

وتابع: الوقائع تشير إلى أن بالوتيلي مجبر على إجراء تغييرات. سيكون من المؤسف أن لا يكون معنا. سنرى ما سيحصل.