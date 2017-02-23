الإصابة تنهي موسم كازورلا مع أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، الخميس، أن لاعب خط وسطه الإسباني الدولي سانتي كازورلا سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة في الكاحل.

ولم يشارك كازورلا في أي مباراة منذ إصابته في الشوط الثاني من المباراة التي اكتسح فيها أرسنال فريق لودوجوريتس 6-صفر في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر الماضي.

وبات اللاعب الإسباني يركز حاليا على تجهيز نفسه من أجل الموسم المقبل بعدما فقد الأمل في العودة للملاعب هذا الموسم.

وانضم كازورلا (32 عاما)، إلى أرسنال في 2012 قادما من ملقة الإسباني مقابل 16.5 مليون جنيه استرليني، وسجل 29 هدفا للفريق خلال 180 مباراة.