البرازيل تواجه أستراليا وديا في ملبورن

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أمس الأربعاء، إن البرازيل ستواجه أستراليا في مباراة ودية في استاد ملبورن كريكيت جراوند يوم 13 يونيو المقبل، في أصعب مباراة لأستراليا استعدادا لكأس القارات في وقت لاحق من الشهر نفسه.

وتلعب أستراليا بقيادة المدرب انجي بوستيكوجلو ضد السعودية في أديليد في تصفيات كأس العالم 2018 في الثامن من يونيو، ويسعى المدرب لإقامة مباراة أخرى قبل المشاركة في كأس القارات في روسيا.

وقال جون ارين وزير ولاية فيكتوريا للسياحة والأحداث الكبيرة، إن جماهير الكرة في أستراليا ستستمتع بهذه المباراة ضد البرازيل التي ستواجه الأرجنتين قبل ذلك بأربعة أيام في نفس الملعب.

وأضاف ارين في بيان: "هذه مواجهة تريدها كل جماهير الكرة في استراليا وحصلنا عليها".

وتابع: "هذه المباراة ستشهد المواجهة بين منتخبنا ضد الأفضل في العالم، وستمنح جماهيرنا فرصة مساندة منتخب بلادهم حيث يستعد للمشاركة في كأس القارات".

وتلعب استراليا بطلة آسيا في المجموعة الثانية ضد ألمانيا بطلة العالم في أولى مبارياتها في كأس القارات في سوتشي الروسية يوم 19 يونيو.

وتضم المجموعة أيضا تشيلي بطلة أمريكا الجنوبية والكاميرون بطلة افريقيا.

وتأتي كأس القارات في إطار استعدادات روسيا لتنظيم كأس العالم في العام المقبل.

وتحتل البرازيل بطلة العالم 5 مرات المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي "الفيفا" بفارق 52 مركزا عن استراليا.