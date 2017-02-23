الصين تغري روني بمليون باوند أسبوعياً

خسر مكانه الأساسي في أولد ترافورد، والبرتغالي جوزيه مورينيو منحه الضوء الأخضر للمغادرة، وأصبح مرشحا للرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، مع ظهور أنباء عن إمكانية عودة الفتى الذهبي لايفرتون أو انتقاله للدوري الأميركي غربا أو التوجه نحو الشرق الأقصى.

التقارير الصحفية أكدت وجود عروض انتقال لواين روني لأحد الأندية الصينية مقابل مليون جنية استرليني في الأسبوع الواحد، ليصبح صاحب المرتب الأكبر في عالم كرة القدم، الهداف التاريخي للفريق الانجليزي فقد مركزه كأساسي في صفوف مانشستر يونايتد، بعد الاعتماد على النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، والأرمني مختريان مما يهدد حرمانه من تمثيل منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

واين روني، سجل 250 هدفا مع الشياطين الحمر خلال 549 مباراة، كما يتصدر هدافي المنتخب الانجليزي برصيد 53 هدفا من 119 لقاء، الفتى الانجليزي يرتبط بعقد مع فريقه الحالي مدة 18 شهرا مع وجود بند في عقده يسمح بمده لعام اخر، روني شارك مع مانشستر يونايتد في 3 مباريات فقط اخر شهرين بسبب تعرضه لإصابة في العضلات.

وكيل أعمال اللاعب في الصين حاليا، لإجراء محادثات وإيجاد صفقة مميزة للاعب، قبل إقفال باب الانتقالات بالدوري الصيني في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، إجمالي التعاقدات حتى اللحظة وصل إلى 186مليون دولار، والرقم مرشح للارتفاع فهل ستغري الأموال الصينية صاحب الواحد والثلاثين عاما؟ ويجمع في ظرف أعوام قليلة ما تقاضاه مع مانشستر يونايتد وايفرتون طيلة 17 عاما الماضية؟