رانييري: هدف فاردي سيمنحنا الثقة والقوة

يعتقد كلاوديو رانييري، مدرب ليستر سيتي، أن فريقه حالفه الحظ بعدما خسر 2-1 أمام مضيفه إشبيلية في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء بفضل هدف متأخر من جيمي فاردي رغم تفوق صاحب الأرض.

وأنقذ كاسبر شمايكل حارس ليستر العديد من الفرص، من بينها ركلة جزاء في الشوط الأول، كما رد إطار المرمى كرتين لاشبيلية في الشوط الثاني.

وبدا اشبيلية في طريقه لحسم المواجهة لصالحه، عندما تقدم بهدفي خواكين كوريا وبابلو سارابيا، لكن فاردي استفاد من الفرصة الوحيدة لليستر في المباراة ليحافظ على آمال فريقه في التأهل.

وقال رانييري للصحافيين: "نعلم أن المنافس أفضل منا ولديه الكفاءة والخبرة لكننا نملك الروح وأظهرنا شخصيتنا. عندما تلعب بشخصية واضحة يكون الحظ بجانبك في بعض الأوقات".

وتابع: "الشوط الأول كان صعبا وكاسبر حافظ على آمال الفريق. كنا أفضل في الشوط الثاني، وكنا نعتقد أننا نستطيع فعل شيء جيد. لعبنا جيدا لفترة ثم سجل المنافس مرة أخرى".

وأضاف: "سجل هدفا سيكون مهما لثلاثة أسباب. سيمنحنا القوة وأعاد فاردي للتسجيل وبالنسبة للمهاجم فإن الثقة تعتمد على هز الشباك وحافظ على آمالنا في التأهل".

وهدف فاردي الأول منذ ديسمبر، يعني أن الفوز 1-صفر في الإياب سيكفي ليستر للمرور إلى دور الثمانية.

وعانى ليستر من موسم سيئ في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الانجليزي ويحتل حاليا المركز 17 متقدما بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

ولم يخف خورخي سامباولي مدرب اشبيلية إحباطه من فشل فريقه في الاستفادة من سيطرته على المباراة وحسم المواجهة لصالحه.

وقال: "سنرحل بشعور غريب بسبب هدف المنافس لكن هذا لا يجب أن يغير من شعورنا تجاه ما قدمناه. كان من الصعب تخيل أننا نستطيع السيطرة على المباراة بهذه الطريقة في دوري أبطال أوروبا".

وأشاد سامباولي بأداء الحارس شمايكل.

وقال: "الاختيار الوحيد أمامنا هو الحفاظ على طريقتنا في مباراة الإياب عندما يحظى الفريق المنافس بمساندة جماهيره".

وتابع: "سيطرنا على الشوط الأول وحصلنا على ست فرص. لكننا كنا أقل سيطرة في الشوط الثاني لكن نجحنا في صنع بعض الفرص وسجل المنافس من فرصته الوحيدة وحافظ على آماله بسبب ذلك. أشعر بالقلق من أن المواجهة لم تحسم بعد".