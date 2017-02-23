ليفربول يبقي لالانا في صفوفه حتى 2022

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، أنه مدد تعاقده مع لاعب وسط ميدانه أدم لالانا حتى عام 2022

ويخوض لالانا هذا العام موسمه الثالث مع ليفربول، والذي انضم لصفوفه في 2014 قادما من ساوثهامبتون.

وسجل لالانا 20 هدفا في 117 لقاء لعبهم بقميص النادي الإنجليزي، حتى أصبح اليوم لاعبا لاغنى عنه في تشكيلة المدير الفني للفريق يورجن كلوب.

وقال لالانا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي على الانترنت: "التوقيع لنادي مثل ليفربول شيء عظيم، ولكن التوقيع مرة أخرى يعني أنني كنت مفيدا للفريق، لم أكن أتخيل مكان آخر أفضل من هذا في المستقبل".

ومن جانبه، أعرب يورجن كلوب عن سعادته بتجديد لالانا تعاقده مع النادي، وقال: "إنها أخبار رائعة، لأن ادم لاعب كبير وشخص رائع، إنه قيادي بالفطرة وهو مهم للغاية بالنسبة لفريقنا".

وطبقا لروايات وسائل الإعلام الإنجليزية، سيتقاضى لالانا 110 ألف جنيه استرليني (137 ألف دولار) أسبوعيا بموجب عقده الجديد.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة حصدها من 25 مباراة، وبفارق 11 نقطة عن تشيلسي المتصدر، ورغم ذلك يثق لالانا بأنه سيحصد مع ليفربول في المستقبل على اللقب الأول له في الدوري الإنجليزي منذ عام .1990

واستطرد لالانا قائلا: "الدوري الإنجليزي مسابقة تتمتع بتنافسية عالية، ولكن عندما أنظر لما لدينا داخل الفريق، أؤمن بقدرتنا على الفوز على أي فريق في هذا الدوري".