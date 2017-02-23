يوفنتوس يعود من بورتو بفوز ثمين

استغل يوفنتوس الإيطالي تفوقه العددي وانتزع فوزا غاليا 2 - صفر على مضيفه بورتو البرتغالي اوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ليضع يوفنتوس أكثر من قدم في دور الثمانية للبطولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي كما شهد هذا الشوط طرد أليكس تيليس مدافع بورتو في الدقيقة 27 لنيله الإنذار الثاني في المباراة للخشونة مع شتيفان ليشتشتاينر علما بأنه نال الإنذار الأول قبلها بدقيقتين فقط للخشونة مع خوان كوادرادو.

ورغم طرد تيليس في وسط الشوط الأول ، حافظ بورتو على نظافة شباكه فيما تبقى من الشوط الأول للمباراة لينتهي بالتعادل السلبي.

ولكن يوفنتوس أبى أن يخرج من اللقاء دون هز الشباك حيث حسم الفريق المباراة لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما ماركو بجاكا وداني ألفيش في الدقيقتين 72 و74 .

وعزز يوفنتوس بهذا فرصه في التأهل من خلال مباراة الإياب على ملعبه في تورينو يوفنتوس حيث يحتاج للتعادل بأي نتيجة أو الفوز كما يكفيه الهزيمة بفارق هدف واحد.

وفي المباراة الثانية، فاز أشبيلية الإسباني على ضيفه ليستر سيتي الانجليزي 2-1 وسجل بابلو سارابيا (25) والارجنتيني خواكين كوريا (62) لاشبيلية، وجايمي فاردي (73) لليستر سيتي.



ويلتقي الفريقان ايابا في 14 مارس المقبل.