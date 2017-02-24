برشلونة يؤسس أكاديمية كرة قدم في الصين

أكد برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، الجمعة، أنه سيفتتح أكاديمية للعبة في جنوب الصين هذا العام، في إطار شراكته مع مجموعة ميشن هيلز للتعمير.

وأوضح النادي في بيان إعلامي مشترك أن الأكاديمية - ومقرها هايكو عاصمة جزيرة هاينان - ستضم سبعة ملاعب لكرة القدم تتسع لنحو ألف طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و18 عاما.

وأضاف البيان: "ستضم أكاديمية برشلونة في هايكو مدربين من النادي سيتبعون نفس أساليب التدريب المطبقة في فرق الناشئين".

وتابع: "ستفتح المدرسة أبوابها لاستقبال طلابها الأوائل هذا الصيف وسيبدأ أول موسم تدريبي كامل في سبتمبر".

وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة لموقع النادي على الإنترنت: "بالنسبة للصين ستكون هذه خطوة للأمام في تطوير كرة القدم. اخترنا الصين لأنها بلد عظيم والمستقبل هنا".

وتتضمن الشراكة مع ميشن هيلز - ومقرها الرئيسي في هونغ كونغ وتدير أكبر مجمع للغولف في العالم - الاستفادة من خبرة برشلونة في جذب السائحين وتطوير وتعمير هايكو.

واتجه العديد من الأندية والشركات الأجنبية بقوة نحو الصين التي تتطلع لأن تصبح واحدة من القوى العظمى في عالم كرة القدم.