ليستر سيتي يقيل مدربه رانييري

أقال ليستر سيتي بطل الدوري الانكليزي الموسم الماضي، مدربه كلاوديو رانييري من منصبه اليوم الخميس، بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق باشرافه خلال الموسم الحالي والذي بات مهدا بالهبوط إلى الدرجة الأولى.

وأصدر النادي بيانا جاء فيه: "قرر ليستر سيتي مساء اليوم الخميس ان يتخلى عن خدمات مدربه كلاوديو رانييري".

وأضاف: "النتائج في الدوري المحلي خلال الموسم الحالي وضعت النادي تحت الخطر وقد شعر مجلس ادارة النادي بان الفريق يحتاج إلى تغيير على الرغم من صعوبة هذا القرار".

وعانى ليستر سيتي الذي قلب التوقعات رأسا على عقب، بفوزه بالدوري الانكليزي الممتاز الموسم الماضي، كثيرا هذا الموسم وتحديدا في الدوري المحلي حيث فشل في تكرار عروضه الرائعة الموسم الماضي.

وجاء القرار بعد خسارة ليستر أمام اشبيلية الإسباني 1-2 في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال أوروبا أمس الاربعاء.

وكان رانييري اختير مدرب العام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".