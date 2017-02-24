مورينيو عن رانييري: لا أحد يستطيع محو تاريخك

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجمعة، عن دعمه لنظيره الإيطالي كلاوديو رانييري غداة إقالته من منصبه مدربا لليستر سيتي، بعدما قاد الأخير لإحراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي.

ونشر مورينيو على صفحته على "إنستغرام" صورة له مع رانييري (65 عاما) وهما يبتسمان، مرفقا إياها بتعليق جاء فيه "بطل إنجلترا الذي اختير مدرب العام من قبل الاتحاد الدولي "فيفا"، أقيل. هذه هي كرة القدم الحديثة. صديقي كلاوديو، احتفظ بابتسامتك. لا أحد يستطيع محو التاريخ الذي كتبته".

وأثارت إقالة ليستر الخميس للمدرب رانييري كثيرا من ردود الفعل في عالم كرة القدم الإنجليزية، إلى درجة أن غاري لينيكر اللاعب السابق في صفوف ليستر والمنتخب الإنجليزي بكى عندما سمع بالنبأ.

من جانبه، قال الايطالي روبرتو مانشيني لاعب ليستر السابق واحد المرشحين الاقوياء من قبل الصحافة الانجليزية لخلافة مواطنه، "آسف لما آل اليه مصيرك يا صديقي".

واضاف مانشيني الذي يعرف الدوري الانجليزي كونه أشرف على مانشستر سيتي من 2009-2013، ان رانييري "سيبقى في تاريخ ليستر وقلوب انصاره وكل عشاق كرة القدم".

ويحتل ليستر سيتي المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة عن اول القابعين في دائرة الهبوط الى الدرجة الاولى.

واعتبر حارس المرمى الشهير لليستر والمنتخب سابقا بيتر شيلتون ان "الهبوط كارثة بالنسبة الى ليستر، واعتقد أن المسؤولين في النادي اتخذوا قرارا حكيما. البعض لا يعرفون ماذا يعني ذلك، لكن الهبوط يلوح في الافق".

واضاف شيلتون الذي أحرز مع ليستر لقب بطل الدرجة الثانية عام 1971، "إذا بقي النادي في الدوري الممتاز، سيقال إنهم اتخذوا حقا قرارا صائبا. كثيرون يقولون ان لا وجود للمشاعر في كرة القدم. انظروا ماذا فعل لهذا النادي... لكن أمضى فترة من الموسم كانت كافية لتصحيح الامور".

وسيشرف على ليستر في المباراة مع ضيفه ليفربول السبت المساعدان كريغ شكسبير ومايك ستاويل بانتظار تعيين مدرب جديد.