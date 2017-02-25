بايرن ميونخ يمزق شباك هامبورغ بـ8 أهداف

استعرض بايرن ميونيخ، بطل المواسم الأربعة الماضية والمتصدر، وهز شباك ضيفه هامبورغ المهدد بالهبوط بثمانية أهداف نظيفة، السبت، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل الأهداف التشيلي ارتورو فيدال (17) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (24 من ركلة جزاء و42 و54) والنمساوي دافيد الابا (56) والفرنسي كينغسلي كومان (65 و69) والهولندي اريين روبن (87).

ورفع بايرن رصيده إلى 53 نقطة، محتفظا بفارق النقاط الخمس عن لايبزيغ مفاجأة الموسم وأقرب منافسيه الذي تغلب بدوره على كولن 3-1.

واعتاد بايرن ميونيخ افتراس ضيفه هامبورغ، إذ أتخم شباكه بـ44 هدفا في المباريات السبع الاخيرة (من ضمنها مباراة اليوم) على ملعب اليانز ارينا، وتلقى فيها ثلاثة اهداف فقط.

ويأتي استعراض الفريق البافاري بعد أيام قليلة من اكتساحه ضيفه أرسنال الانكليزي 5-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا.

وكان بايرن افلت من الخسارة في المرحلة السابقة من الدوري بعد ان ادرك له ليفاندوفسكي التعادل امام هرتا برلين في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده الشخصي الى 19 هدفا، وصار شريكا للكمونغولي بيار-ايميريك اوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الذي سجل اليوم هدفين في مرمى مضيفه فرايبورغ (3-صفر).

وازداد وضع هامبورغ صعوبة في المقابل حيث تجمد رصيده عند 20 نقطة فقط في المركز السادس عشر، وهو أول مراكز الهبوط الى الدرجة الثانية.

وفي المباراة الثانية، أكد لايبزيغ استعادته توازنه بفوزه السهل على ضيفه كولن بثلاثة اهداف للسويدي اميل فورسبرغ (5) والسلوفيني دومينيك ماروه (34 خطأ في مرمى فريقه) وتيمو فيرنر (65) مقابل هدف للياباني يويا اوساكو (53).

وسجل فيرنر هدفه الثاني عشر في المركز الثاني على لائحة ترتيب الهدافين.

وكان لايبزيغ خسر امام بوروسيا دورتموند وهامبورغ، قبل ان يتغلب في المرحلة الماضية بصعوبة على بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1.

وحقق بوروسيا دورتموند الثالث فوزا سهلا على مضيفه فرايبورغ بثلاثة اهداف لليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس (13) والغابوني بيار ايميريك اوباميانغ (55 و70)، رافعا رصيده الى 40 نقطة.

وخسر باير ليفركوزن امام ضيفه ماينتس بهدفين لستيفان بيل (3) والتركي ليفين اوزتونالي (11).

كما خسر دارمشتات امام ضيفه اوغسبورغ بهدف لمارسيل هيلر (47) مقابل هدفين لبول فرهايغه (55) والبارغوياني راوول بوباديا (85).

ويلعب لاحقا هرتا برلين مع فرانكفورت.

وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بفوز فيردر بريمن على فولفسبورغ 2-1، وتختتم الأحد بلقاءي اينغولشتات مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وشالكه مع هوفنهايم.