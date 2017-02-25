تشيلسي يسقط سوانزي ويعزز صدارته

وسع تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي، الفارق مع أقرب منافسيه إلى 11 نقطة بفوزه 3-1 على سوانزي سيتي اليوم السبت.

وتقدم سيسك فابريغاس - الذي خاض مباراته رقم 300 في الدوري الممتاز - بهدف لتشيلسي في الدقيقة 19 بعدما تلقى تمريرة من بيدرو.

وصمد سوانزي دون أن يستقبل المزيد قبل أن يدرك فرناندو يورينتي التعادل بضربة رأس متقنة بعد ركلة حرة نفذها جيلفي سيجوردسون في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأخفق سوانزي في الحفاظ على النتيجة حتى نهاية بعدما سجل بيدرو الهدف الثاني بتسديدة اجتازت الحارس أوكاش فابيانسكي الذي يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية.

واختتم دييغو كوستا الثلاثية قرب النهاية بعد تمريرة من إيدن هازارد ليرفع رصيده إلى 16 هدفا بالدوري هذا الموسم.

ولدى تشيلسي 63 نقطة من 26 مباراة بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي خاض 25 مباراة.