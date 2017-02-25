رانييري يودع لاعبي ليستر بعد يومين من اقالته

عاد كلاوديو رانييري السبت، إلى ملعب تدريب فريق ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لوداع اللاعبين ومعاونيه السابقين بالنادي.

وكان ليستر سيتي قد أعلن إقالة رانييري أمس الأول الخميس، وذلك بعد 9 أشهر من قيادة ليستر سيتي للقبه الأول في تاريخ الدوري، حيث يبتعد الفريق حاليا بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط بجدول الدوري.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن رانييري قضى أقل من 45 دقيقة بملعب التدريب اليوم ثم رحل، ووصل بعدها مسؤولو النادي للحديث مع اللاعبين والمدرب المؤقت للفريق كريج شكسبير.

وقال رانييري، لدى مغادرته الملعب "أشعر بحال جيد الآن، بعد ما حققناه مع ليستر. أتمنى أن يتكرر الإنجاز مجددا، ولكن الأمر صعب للغاية".