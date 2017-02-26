الدوري الإسباني: إسبانيول يعمق جراح أوساسونا

عمق فريق إسبانيول جراح ضيفه أوساسونا وفاز عليه 3-0 يوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الأسباني لكرة القدم.

وانهى إسبانيول الشوط الأول متقدما بهدف نظيف حمل توقيع المهاجم الإكوادوري فيليبي كاسيدو في الدقيقة 17، وبعدها وحصل إسبانيول على ضربة جزاء في الدقيقة 28 تزامنا مع طرد اويير لاعب أوساسونا لعرقلته جيرارد مورينو بالاغيرو داخل منطقة الجزاء ولكن سلفاتوري سيريجو حارس أوساسونا تصدى لضربة الجزاء التي نفذها كاسيدو.

وبعد مرور دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني أضاف خوسيه مانويل خورادو الهدف الثاني لفريق إسبانيول.

وتكفل جيرارد مورينو بالاجيرو بتسجيل الهدف الثالث لإسبانيول في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبموجب هذه الهزيمة ظل أوساسونا في المركز العشرين الأخير بعدما تجمد رصيده عند عشر نقاط بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان، بينما رفع إسبانيول رصيده إلى 35 نقطة ليتقدم من المركز الحادي عشر إلى المركز الثامن.

وخسر أوساسونا للمرة الـ16 هذا الموسم مقابل انتصار وحيد وسبعة تعادلات، فيما وحقق إسبانيول فوزه التاسع هذا الموسم مقابل ثمانية تعادلات وسبع هزائم.