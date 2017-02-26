الياباني ميورا.. بلغ الخمسين ولا زال أساسياً

عزز المهاجم الياباني المخضرم كازويوشي ميورا رقمه قياسي كأكبر لاعب سنا في ملاعب كرة القدم في اليابان عندما احتفل بعيد ميلاده 50 يوم الأحد بالمشاركة أساسيا مع فريقه يوكوهاما في مواجهة ماتسوموتو ياماغا في الأسبوع الأول من دوري الدرجة الثانية المحلي.



وأحرز ميورا 55 هدفا في 89 مباراة خاضها مع منتخب اليابان قبل اعتزال اللعب على المستوى الدولي في 2000.



وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن ميورا لعب الأحد 65 دقيقة قبل استبداله بأحد زملائه خلال المباراة التي انتهت بفوز يوكوهاما 1-صفر بفضل هدف أحرزه ناوكي نومورا في الدقيقة 16.



ومدد ميورا عقده مع فريقه الحالي في يناير الماضي بعد أن عزز رقمه القياسي كأكبر لاعب سنا يهز الشباك في البطولة في العام الماضي.