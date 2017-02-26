بعد هزيمة برشلونة.. غابي حزين وسيميوني مستسلم

المصدر: مدريد - د ب أ

أبدى غابي قائد فريق أتلتيكو مدريد خيبة أمله إثر الهزيمة التي مني بها الفريق على ملعبه أمام برشلونة 1 - 2 يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الأسباني لكرة القدم.

وانتزع برشلونة صدارة الدوري من غريمه التقليدي ريال مدريد إثر فوزه الصعب على ملعب "فيسنتي كالديرون" بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة، بينما تجمد رصيد أتلتيكو عند 45 نقطة في المركز الرابع.

وافتتح رافينيا ألكانتارا التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 64 ثم أدرك دييغو غودين التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 70 قبل أن يسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف الفوز 2 -1 لبرشلونة في الدقيقة 87 .

وقال غابي قائد أتلتيكو عقب المباراة : قدمنا ما يكفي للفوز بالمباراة ولكن شباكنا اهتزت مرتين من متابعتين ، وهو ما أدى لخسارتنا.

وقال دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو: نعتقد أننا قدمنا العمل الكافي لتحقيق الفوز ولكن ما يحدث الفارق في النهاية هو الفاعلية وترجمة الفرص إلى أهداف.

ومن جانبه، أشاد لويس إنريكي، الذي تعرض لانتقادات خلال الفترة الماضية ، بلاعبيه وصرح قائلا : أنا سعيد لأن عناصرنا الأساسية حسمت الأمور لصالحنا في الوقت المناسب.

وفي المقابل، قال رافينيا صاحب هدف التقدم لبرشلونة هدفي كان مهما لأن المباراة كانت صعبة للغاية بالنسبة لنا.. كنا ندرك مدى صعوبة التسجيل هنا. ولكننا ضغطنا وحققنا نتيجة إيجابية في النهاية.