ديباي يسجل ثنائية في فوز ليون الكاسح على ميتز

عزز ليون موقعه في المركز الرابع بالدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما حقق انتصارا ساحقا وتغلب على ميتز 5 - صفر يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز فريق كان على مضيفه سانت إيتيان 1 - صفر.

ورفع ليون رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد ميتز عند 28 نقطة في المركز السابع عشر، وتتبقى لكل فريق مباراة مؤجلة واحدة.

وسجل الأهداف الخمسة لليون ممفيس ديباي (هدفان) في الدقيقتين 43 و53 وايفان باليو لاعب ميتز (بالخطأ في مرمى فريقه) وألكسندر لاكازيت وماثيو فالبوينا في الدقائق 74 و78 و90 .

وابتعد فريق كان خطوة كبيرة عن مراكز الهبوط بجدول الدوري بعدما تغلب على مضيفه سانت إيتيان 1 - صفر.

ورفع كان رصيده إلى 31 نقطة ليقفز إلى المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد سانت إيتيان عند 39 نقطة ي المركز السادس.

ويدين كان بفضل كبير في الفوز للاعبه روني روديلين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 .