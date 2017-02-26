فاردي ينفي تسببه بإقالة رانييري

نفى جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ضلوعه في إقالة المدرب كلاوديو رانييري بعد تسعة أشهر من قيادة المدرب الايطالي الفريق للقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وبعد قيادته ليستر نحو لقب مفاجئ أقيل رانييري من منصبه يوم الخميس مع دخول الفريق لمعركة الهروب من الهبوط.



ويحتل ليستر المركز 18 متقدما بفارق نقطتين عن سندرلاند متذيل الترتيب.



وكتب فاردي على حسابه على إنستغرام واضعا صورة لرانييري: هناك شائعات بتسببي في إقالته وهي غير صحيحة على الإطلاق ومؤلمة.



وأضاف: الخطأ الوحيد لنا كفريق هو عدم تحقيق نتائج منتظرة وهو ما نعلمه جميعا سواء في الغرف المغلقة أو في العلن وسنقدم أفضل ما لدينا لتغيير الوضع.



وسجل فاردي 24 هدفا في الموسم الماضي ليقود ليستر لإحراز لقب الدوري لأول مرة في تاريخه في مفاجأة كبيرة.



وقال فاردي: كلاوديو دائما وأبدا سينال احترامي التام. ما حققناه معا وكفريق كان مستحيلا. كان يؤمن بي في الوقت الذي لم يؤمن بي أحد ولهذا أنا أدين له بالشكر، أتمنى التوفيق لكلاوديو مستقبلا. أشكرك كلاوديو على كل شيء.



وتأتي تصريحات فاردي بعد نفي الحارس كاسبر شمايكل التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن اللاعبين قادوا حملة ضد المدرب البالغ عمره 65 عاما.



وقال الحارس الدنمركي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): هذا غير حقيقي على الإطلاق. نحن كلاعبين يمكننا أن نؤثر على أرض الملعب ونحن لم نفعل ذلك.