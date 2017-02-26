كولياريلا ينقذ سمبدوريا من الخسارة أمام باليرمو

أنقد المهاجم الدولي فابيو كولياريلا فريقه سمبدوريا من الخسارة بتسجيله هدف التعادل مع مضيفه باليرمو 1-1 في الدقيقة الاخيرة الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح باليرمو التسجيل في الشوط الاول من ركلة جزاء احتسبت إثر خطأ في المنطقة المحرمة ارتكبه المهاجم الدولي البولندي بارتوش بيريسنسكي ونفذها بنجاح المقدوني إيليا نستوروفسكي (31).

وانتظر سمبدوريا حتى الدقيقة 90 لادراك التعادل عبر كوالياريلا بعد ان تلقى كرة بالمقاس من الكولومبي لويس مورييل انهاها في الشباك.

وبقي سمبدوريا عاشرا برصيد 35 نقطة، وباليرمو في المركز الثامن عشر، أول مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية، وله 15 نقطة.

ويلعب لاحقا كييفو فيرونا مع بيسكارا، ولاتسيو مع أودينيزي، وجنوى مع بولونيا، وكروتوني مع كالياري، وساسوولو مع ميلان، وإنتر مع روما.

وافتتحت المرحلة السبت بفوز يوفنتوس على إمبولي 2-صفر، وخسارة نابولي أمام اتالانتا صفر-2، وتختتم الإثنين بلقاء فيورنتينا مع تورينو.