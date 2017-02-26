ميلان يحافظ على آماله الأوروبية بركلة جزاء مثيرة للجدل

سجل كارلوس باكا هدفا لميلان من ركلة جزاء بطريقة مثيرة للجدل ليفوز 1-صفر على مضيفه ساسولو يوم الأحد حيث طالب لاعبو صاحب الأرض بعدم احتساب الهدف لأن المهاجم الكولومبي لمس الكرة مرتين.



ووضع باكا الكرة داخل الشباك في الدقيقة 22 لكنه انزلق أثناء التسديد وبدا من الإعادة التلفزيونية أنه لمس الكرة بكلتا قدميه.



وأحاط لاعبو ساسولو الذي أهدر ركلة جزاء عبر دومينيكو بيراردي قبلها بعشر دقائق بالحكم لكن احتجاجاتهم ذهبت هباء.



وطالب ساسولو بركلتي جزاء في الشوط الثاني وتصدى جيانلويجي دوناروما حارس ميلانو الذي يحتفل بعيد ميلاده 18 لكرة بطريقة رائعة بعد أن حولت اتجاهها بعد تسديدة من بيراردي.



ويحتل ميلانو المركز السابع برصيد 47 نقطة وحافظ الفوز على آماله في التأهل لإحدى البطولتين الاوروبيتين في الموسم المقبل.



وهز تشيرو ايموبيلي الشباك بركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبت بسبب لمسة يد على علي عدنان ليمنح لاتسيو صاحب المركز الخامس الفوز 1-صفر على ضيفه اودينيزي.