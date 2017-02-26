هاري كين يقود توتنهام إلى اكتساح ستوك سيتي

أحرز النجم هاري كين ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه توتنهام لاكتساح ضيفه ستوك سيتي 4 - صفر في المرحلة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وارتقى توتنهام بهذا الفوز إلى المركز الثاني مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، الذي تأجلت مباراته في هذه المرحلة مع جاره اللدود مانشستر يونايتد، الذي يخوض نهائي بطولة كأس الرابطة .

في المقابل، تجمد رصيد ستوك سيتي، الذي تكبد خسارته العاشرة في البطولة هذا الموسم، والثانية خلال مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 32 نقطة في المركز العاشر.

وارتدى كين ثوب الإجادة خلال المباراة، حيث افتتح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 14، مسجلا بذلك هدفه رقم 100 في مسيرته الاحترافية. وواصل كين تألقه اللافت في اللقاء، بعدما أضاف الهدفين الثاني والثالث لتوتنهام في الدقيقتين 32 و37، ليسجل الهاتريك الثالث له في آخر تسع مباريات لتوتنهام.

واختتم ديلي آلي مهرجان الأهداف، بعدما أحرز الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.