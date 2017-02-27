الهولندي روبن يستبعد الانتقال إلى الصين

أبدى النجم الهولندي آريين روبن لاعب بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم استعداده لدراسة أي عروض يتلقاها من أندية أخرى للانتقال عقب انتهاء عقده الحالي في 2018 لكنه استبعد في الوقت نفسه إمكانية انتقاله للعب في الصين.

وقال روبن في تصريحات نشرتها "مجلة" كيكر في نسختها الصادرة يوم الاثنين: كل شيء محتمل في 2018 وقد تعلمت أنه لا يمكن للاعب استبعاد أي شيء في مسيرته الاحترافية. وفي الصين هناك الكثير من الأموال وأحيانا تجبر العروض المغرية من هناك بعض اللاعبين للتفكير على الأقل فيها.

ومع ذلك ، قال روبن (33 عاماً) إنه يرى فرصة انتقاله للعب في الصين "محدودة" نظرا لأن المال لا يشكل عاملا حاسما في قرارات مسيرته الاحترافية.

وأضاف روبن : دائما ما أتخذ قراراتي بناء على الاعتبارات الرياضية. وسأستمر هكذا حتى النهاية ، المال لن يلعب دورا في ذلك.

ورغم المسيرة الطويلة لروبن مع بايرن ميونخ لم يتردد اسمه كثيرا في قائمة المرشحين لارتداء شارة قيادة الفريق البافاري خلفا لفيليب لام الذي يعتزل بنهاية الموسم.

وقال روبن : بالنسبة لمسألة القائد الجديد أقول إنني سأستمر هنا فقط لعام واحد أو أكثر قليلا ، ولكنني أشعر بالمسؤولية ، ولا يشترط أن أكون قائدا كي أشعر بالمسئولية.